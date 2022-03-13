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Убитый в Ирпене американский журналист работал на Time: заявление издания

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 21:34
Убитый в Ирпене американский журналист работал на Time: заявление издания Фото: оккупанты убили в Ирпене журналиста из США facebook.com/Андрій Небытов)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, российские оккупанты убили журналиста иностранного издания. Time подтвердило смерть своего сотрудника, который в последнее время работал над проектом по глобальному кризису беженцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Time.

"Мы опустошены потерей Брента Рено. Будучи удостоенным наград режиссером и журналистом, Брент снимал самые сложные истории во всем мире, часто вместе со своим братом Крейгом Рено. В последние недели Брент был в регионе, работая над проектом TIME Studios, посвященным глобальному кризису беженцев. Наши сердца со всеми близкими Брента. Крайне важно, чтобы журналисты могли безопасно освещать продолжение вторжения и гуманитарный кризис в Украине",- пишет издание Time.

Что случилось?

О смерти журналиста сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Как отметил правоохранитель, Рено стал жертвой коварства и жестокости российских оккупантов.

Через имеющиеся при нем документы, считалось, что Рено был корреспондентом американского New York Times, однако в издании опровергли этот факт и отметили, что мужчина работал у них последний раз в 2015 году.

Между тем в Госдепартаменте США также отреагировали на смерть журналиста.

"Мы напуганы тем, что журналисты и режиссеры - гражданские лица были убиты и ранены в Украине силами Кремля. Мы выражаем соболезнования всем, кто пострадал от этого ужасного насилия", - заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс

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