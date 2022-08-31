Убили мужчину в Гостомеле: СБУ назвала имена еще трех российских оккупантов
Служба безопасности идентифицировала трех российских военных. Оккупанты обстреливали и убивали мирных жителей Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Одним из оккупантов оказался подполковник Андрей Марушкин. Он является командиром 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады (ОМСБр).
Подполковник с 1 по 30 марта приказывал обстреливать из артиллерии населенные пункты и гражданские объекты в Киевской области. Ему объявили подозрение по двум статьям УК.
Также СБУ объявила подозрение двум контрактниками российской армии - Алексею Токмакову и Алексею Крошкину. Оккупанты 11 марта застрелили жителя Гостомеля, потому что мужчина отказался помогать разгружать боеприпасы.
Фото: СБУ идентифицировала еще трех оккупантов (t.me/SBUkr)
Напомним, ранее СБУ идентифицировала командира группы быстрого реагирования "Ахмат". Оказалось, что "кадыровец" убивал мирных жителей Бучи.
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