Убили мужчину в Гостомеле: СБУ назвала имена еще трех российских оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Одним из оккупантов оказался подполковник Андрей Марушкин. Он является командиром 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады (ОМСБр).

Подполковник с 1 по 30 марта приказывал обстреливать из артиллерии населенные пункты и гражданские объекты в Киевской области. Ему объявили подозрение по двум статьям УК.

Также СБУ объявила подозрение двум контрактниками российской армии - Алексею Токмакову и Алексею Крошкину. Оккупанты 11 марта застрелили жителя Гостомеля, потому что мужчина отказался помогать разгружать боеприпасы.

Фото: СБУ идентифицировала еще трех оккупантов (t.me/SBUkr)