Вбили чоловіка у Гостомелі: СБУ назвала імена ще трьох російських окупантів

Служба безпеки ідентифікувала трьох російських військових. Окупанти обстрілювали та вбивали мирних жителів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Одним з окупантів виявився підполковник Андрій Марушкін. Він є командиром 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр). Підполковник з 1 по 30 березня наказував обстрілювати з артилерії населені пункти та цивільні об'єкти у Київській області. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ. Також СБУ оголосила підозру двом контрактниками російської армії - Олексію Токмакову та Олексію Крошкіну. Окупанти 11 березня застрелили жителя Гостомеля, бо чоловік відмовився допомагати розвантажувати боєприпаси. Фото: СБУ ідентифікувала ще трьох окупантів (t.me/SBUkr)