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Вбили чоловіка у Гостомелі: СБУ назвала імена ще трьох російських окупантів

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Київська область, Середа 31 серпня 2022 16:26
Вбили чоловіка у Гостомелі: СБУ назвала імена ще трьох російських окупантів Фото: СБУ ідентифікувала ще трьох російських окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки ідентифікувала трьох російських військових. Окупанти обстрілювали та вбивали мирних жителів Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Одним з окупантів виявився підполковник Андрій Марушкін. Він є командиром 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр).

Підполковник з 1 по 30 березня наказував обстрілювати з артилерії населені пункти та цивільні об'єкти у Київській області. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ.

Також СБУ оголосила підозру двом контрактниками російської армії - Олексію Токмакову та Олексію Крошкіну. Окупанти 11 березня застрелили жителя Гостомеля, бо чоловік відмовився допомагати розвантажувати боєприпаси.

Вбили чоловіка у Гостомелі: СБУ назвала імена ще трьох російських окупантів

Фото: СБУ ідентифікувала ще трьох окупантів (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала командира групи швидкого реагування "Ахмат". Виявилося, що "кадирівець" вбивав мирних жителів Бучі.

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Служба безпеки України Гостомель
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