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СБУ идентифицировала "кадыровца", который совершал преступления в Буче

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Киев, Понедельник 29 августа 2022 14:01
СБУ идентифицировала "кадыровца", который совершал преступления в Буче Фото: СБУ идентифицировала "кадыровца", который совершал преступления в Буче (РосСМИ)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии РФ, который совершал преступления против мирных граждан в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Майору полиции РФ Мусаеву Изнауру Ибрагимовичу объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством. Военный преступник в составе оккупационных войск России участвовал в захвате села Микуличи. Солдаты совершали спецрейды для устрашения местных жителей.

Управляя спецотрядом, Мусаев и его подчиненные расстреливали людей. Сообщается, что майор полиции убил пятерых граждан Украины. СБУ продолжает исследовать его причастность к совершению других преступлений в Киевской области.

Ранее мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении командиру спецотряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии России по Чеченской Республике, который руководил военной операцией по захвату территории Луганской области.

Напомним, ранее правоохранители идентифицировали "кадыровца", который во время оккупации Киевской области пытал подростка. Ему объявили подозрение.

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