Фото: СБУ идентифицировала "кадыровца", который совершал преступления в Буче (РосСМИ)

Служба безопасности Украины идентифицировала командира группы специального отряда быстрого реагирования "Ахмат" Росгвардии РФ, который совершал преступления против мирных граждан в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.