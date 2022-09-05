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Убили 10 и ранили 15 человек. В Канаде полиция разыскивает опасных преступников

Фото: В Канаде полиция разыскивает преступников, которые убили 10 и ранили 15 человек (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили резню, в результате которой погибли 10 и пострадали 15 человек. Сейчас опасных преступников разыскивает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Правоохранители отметили, что "несколько" жертв подверглись случайным нападениям на территории громады Джеймс Смит Кри и в деревне Велдон. Жителям города Реджайна посоветовали не выходить из собственных домов.

В полиции назвали имена подозреваемых - это Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Сейчас правоохранители работают на 13 местах преступлений. Кроме 10 погибших и 15 раненых, жертв может быть больше.

На события в Саскачеване отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter он назвал резню "ужасной и душераздирающей".

Напомним, в 2022 году в Канаде произошел крупный инцидент с массовой стрельбой.

Тела жертв находили в радиусе 50 километров, тогда погибли не менее 22 человек. Это была самая кровавая расправа за всю историю страны.

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Канада