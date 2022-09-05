RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Убили 10 і поранили 15 осіб. У Канаді поліція розшукує небезпечних злочинців

Фото: У Канаді поліція розшукує злочинців, які вбили 10 і поранили 15 осіб (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У канадській провінції Саскачеван двоє чоловіків влаштували різанину, внаслідок якої загинуло 10 і постраждало 15 осіб. Наразі небезпечних злочинців розшукує поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Правоохоронці зазначили, що "кілька" жертв зазнали випадкових нападів на території громади Джеймс Сміт Крі та в селі Велдон. Мешканцям міста Реджайна порадили не виходити із власних осель.

У поліції назвали імена підозрюваних - це Деміен і Майлз Сандерсони. Наразі правоохоронці працюють на 13 місцях злочинів. Окрім 10 загиблих і 15 поранених, жертв може бути більше.

На події в Саскачевані відреагував й прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. У своєму Twitter він назвав різанину "жахливою та несамовитою".

Нагадаємо, у 2022 році в Канаді стався великий інцидент з масовою стріляниною.

Тіла жертв знаходили в радіусі 50 кілометрів, тоді загинули не менше 22 осіб. Це була найкривавіша розправа за всю історію країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада