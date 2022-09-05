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Убили 10 і поранили 15 осіб. У Канаді поліція розшукує небезпечних злочинців

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Понеділок 05 вересня 2022 05:31
Убили 10 і поранили 15 осіб. У Канаді поліція розшукує небезпечних злочинців Фото: У Канаді поліція розшукує злочинців, які вбили 10 і поранили 15 осіб (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У канадській провінції Саскачеван двоє чоловіків влаштували різанину, внаслідок якої загинуло 10 і постраждало 15 осіб. Наразі небезпечних злочинців розшукує поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Правоохоронці зазначили, що "кілька" жертв зазнали випадкових нападів на території громади Джеймс Сміт Крі та в селі Велдон. Мешканцям міста Реджайна порадили не виходити із власних осель.

У поліції назвали імена підозрюваних - це Деміен і Майлз Сандерсони. Наразі правоохоронці працюють на 13 місцях злочинів. Окрім 10 загиблих і 15 поранених, жертв може бути більше.

На події в Саскачевані відреагував й прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. У своєму Twitter він назвав різанину "жахливою та несамовитою".

Нагадаємо, у 2022 році в Канаді стався великий інцидент з масовою стріляниною.

Тіла жертв знаходили в радіусі 50 кілометрів, тоді загинули не менше 22 осіб. Це була найкривавіша розправа за всю історію країни.

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