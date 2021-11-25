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Убил солдата в ходе ссоры. Суд приговорил к 5 годам тюрьмы командира минометной батареи

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Четверг 25 ноября 2021 15:46
Убил солдата в ходе ссоры. Суд приговорил к 5 годам тюрьмы командира минометной батареи Фото: суд приговорил к 5 годам тюрьмы командира минометной батареи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Пышкин, Олег Черныш

Дружковский городской суд Донецкой области приговорил к 5 годам тюрьмы командира взвода 92-бригады ВСУ. Он убил подчиненного, которого застал в алкогольном опьянении на позиции в зоне ООС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приговор суда от 12 ноября.

Установлено, что около двух часов ночи 19 сентября 2019 года осужденный - лейтенант Валентин Крижановский - застал своего подчиненного в звании старшего солдата в состоянии алкогольного опьянения в помещении запасного командно-наблюдательного пункта минометной батареи около Авдеевки Донецкой области.

Солдат начал высказываться в адрес командира нецензурной бранью, угрожать физической расправой с применением огнестрельного оружия. После словесного конфликта, солдат вышел из помещения командно-наблюдательного пункта и направился в дом, в котором он проживал во время несения службы, расположенный недалеко от блокпоста "Герб" на территории дачного кооператива вблизи населенного пункта Авдеевки.

Оскорбленный командир проследовал за подчиненным, по пути подобрал деревянную палку и, сблизившись с обидчиком, ударил его сзади по спине. От удара солдат получил закрытую хребетную спинномозговую травму, впал в кому, и на следующий день умер в реанимации.

В суде лейтенант Крижановский признал свою вину, но заявил, что не имел умысла убивать солдата. По его словам, подчиненный был не согласен с установленным режимом дежурства, сам начал ссору и угрожал убить командира. Опасаясь за свою жизнь, лейтенант спонтанно решил догнать солдата и ударить палкой по спине.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил 5 лет тюрьмы. До вступления приговора в силу осужденный будет находиться на свободе. Также по решению суда лейтенант ВСУ обязан будет компенсировать матери погибшего солдата 1 млн гривен морального ущерба и 680 тысяч гривен военному госпиталю за его лечение.

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Вооруженные силы Украины Донецкая область ООС
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