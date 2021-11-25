Вбив солдата в ході сварки. Суд засудив до 5 років в'язниці командира мінометної батареї

Дружківський міський суд Донецької області засудив до 5 років в'язниці командира взводу 92-бригади ЗСУ. Він убив підлеглого, якого застав в алкогольному сп'янінні на позиції в зоні ООС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду від 12 листопада.

Встановлено, що близько другої години ночі 19 вересня 2019 року засуджений - лейтенант Валентин Крижановський - застав свого підлеглого у званні старшого солдата в стані алкогольного сп'яніння в приміщенні запасного командно-спостережного пункту мінометної батареї біля Авдіївки Донецької області.

Солдат почав висловлюватися на адресу командира нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою із застосуванням вогнепальної зброї. Після словесного конфлікту, солдат вийшов з приміщення командно-спостережного пункту і попрямував в будинок, в якому він проживав під час несення служби, розташований недалеко від блок-поста "Герб" на території дачного кооперативу поблизу населеного пункту Авдіївки.

Ображений командир пройшов за підлеглим, по дорозі підібрав дерев'яну палицю і, зблизившись з кривдником, вдарив його ззаду по спині. Від удару солдат отримав закриту хребетну спинномозкову травму, впав у кому, і наступного дня помер у реанімації.

У суді лейтенант Крижановський визнав свою провину, але заявив, що не мав наміру вбивати солдата. За його словами, підлеглий був не згоден з встановленим режимом чергування, сам почав сварку і погрожував вбити командира. Побоюючись за своє життя, лейтенант спонтанно вирішив наздогнати солдата і вдарити палицею по спині.

Суд визнав обвинуваченого винним і призначив 5 років в'язниці. До набрання чинності вироку засуджений буде знаходиться на волі. Також за рішенням суду лейтенант ЗСУ зобов'язаний буде компенсувати матері загиблого солдата 1 млн гривень моральної шкоди і 680 тисяч гривень військовому госпіталю за його лікування.