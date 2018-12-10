В убежищах Харьковской области при критической ситуации смогут укрыться 2,8 млн человек, - ОГА

Иллюстративное фото (УНИАН)

На данный момент ситуация в Харьковской области остается стабильной и спокойной

В убежищах Харьковской области при критической ситуации смогут укрыться 2,8 млн человек. Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации Павел Пономаренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание NewsRoom.

По словам Пономаренко, в случае критического обострения ситуации на фронте или начала боевых действий на территории Харьковской области в убежищах смогут укрыться более 2 млн человек.

"Есть простейшие укрытия: подвалы зданий, погреба, подземные переходы, метрополитен. Этого хватит, чтобы разместить 2,8 миллиона человек. Только в Харькове четыре тысячи убежищ. Сейчас часть из них приводят в порядок, степень готовности составляет 70%. Для того, чтобы узнать их местоположение, необходимо обратиться на горячую линию "101" или в управление "Жилкомсервиса", - рассказал он.

В облгосадминистрации также добавили, что в случае чрезвычайных происшествий жители будут оповещены при помощи радио, телевидения и различных средств связи.

Также сообщается, что на данный момент ситуация в Харьковской области остается стабильной и спокойной.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области из-за военного положения увеличили число полицейских постов. Также в Харьковской области запретили использование фейерверков.

Как писало РБК-Украина, в 10 областях Украины, в частности и в Харьковской области, до 26 декабря введено военное положение.