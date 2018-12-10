У сховищах Харківської області при критичній ситуації зможуть сховатися 2,8 млн осіб, - ОДА

Ілюстративне фото (УНІАН)

На даний момент ситуація в Харківській області залишається стабільною і спокійною

У сховищах Харківської області при критичній ситуації зможуть сховатися 2,8 млн осіб. Про це заявив глава Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації Павло Пономаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsRoom.

За словами Пономаренка, у разі критичного загострення ситуації на фронті або початку бойових дій на території Харківської області у сховищах зможуть сховатися понад 2 млн чоловік.

"Є найпростіші укриття: підвали будинків, погріби, підземні переходи, метрополітени. Цього вистачить, щоб розмістити 2,8 мільйона осіб. Тільки в Харкові чотири тисячі сховищ. Зараз частину з них приводять в порядок, ступінь готовності становить 70%. Для того, щоб дізнатися їх розташування, необхідно звернутися на гарячу лінію "101" або в управління "Жилкомсервісу", - розповів він.

В облдержадміністрації також додали, що в разі надзвичайних подій жителі будуть проінформовані за допомогою радіо, телебачення і різних засобів зв'язку.

Також повідомляється, що на даний момент ситуація в Харківській області залишається стабільною і спокійною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області через воєнний стан збільшили число поліцейських постів. Також в Харківській області заборонили використання феєрверків.

Як повідомляло РБК-Україна, в 10 областях України, зокрема і в Харківській області, до 26 грудня введено воєнний стан.