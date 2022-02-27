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Убеждали ставить метки. В Мариуполе военные Украины накрыли вражескую группу разведки

Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе украинские защитники задержали группу технической разведки агрессора. Оккупанты убеждали местных ставить метки на гражданских сооружениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Жесткие диски, ноутбуки, планшеты, фотоаппарат, карты памяти, телефоны - накопители информации с полученными данными врагами в городе Мариуполь. При них были русские паспорта и конкретная задача - следить за настроениями местных и подстрекать их содействовать российской оккупации", - пишет пресс-служба.

Разведчики подстрекали местных ставить метки на сооружениях, не объясняя им, что в итоге дома будут обстреляны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что подразделения теробороны дали советы, как уберечь крыши домов от проникновения диверсантов.

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