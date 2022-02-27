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Переконували ставити мітки. У Маріуполі військові України накрили ворожу групу розвідки

Автор: Сергій Пишкін

У Маріуполі українські захисники затримали групу технічної розвідки агресора. Окупанти переконували місцевих ставити мітки на цивільних спорудах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

"Жорсткі диски, ноутбуки, планшети, фотоапарат, карти пам'яті, телефони - накопичувачі інформації з отриманими даними ворогами в місті Маріуполь. При них були також російські паспорти та конкретне завдання - слідкувати за настроями місцевих і підбурювати їх сприяти російській окупації", - пише пресслужба.

Розвідники підбурювали місцевих ставити мітки на спорудах, не пояснюючи їм ,що в підсумку будинки будуть обстріляні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підрозділи тероборони дали поради, як уберегти дахи будинків від проникнення диверсантів.

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