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Uber разрешит оплачивать такси криптовалютой

Автор: Сергей Пышкин

Uber планирует рассмотреть возможность приема платежей в криптовалюте. Также компания изучала инвестиции в биткоин, однако сразу же отказалась от этой идеи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

За словами генерального директора Uber Дары Хосровшахи, у компании обсуждали идею приобретения биткоинов, однако отказались от неё, чтобы сохранить собственные деньги в безопасности.

"Мы собираемся сохранить наши деньги в безопасности. Мы не занимаемся спекуляциями. Преимущество нашей компании заключается в бизнесе, который мы построили, а не в инвестициях, в которые мы инвестируем", - добавил Хосровшахи.

Также он отметил, что сегодня Uber рассматривает возможность приема платежей в криптовалюте и реализует эту идею, если она будет приносить пользу. В то же время, компания не планирует использовать функцию ради собственной рекламы.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что Uber планирует приобрести у стартапа Arrival легковой электромобиль. Также компания недавно осуществила первую в истории человечества доставку еды в космос.

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Uber