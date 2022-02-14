Uber дозволить оплачувати таксі криптовалютою

За словами генерального директора Uber Дари Хосровшахі, у компанії обговорювали ідею придбання біткоінів, проте відмовилися від неї, щоб зберегти власні гроші в безпеці.

"Ми збираємося зберегти наші гроші в безпеці. Ми не займаємося спекуляціями. Перевага нашої компанії полягає в бізнесі, який ми побудували, а не в інвестиціях, в які ми інвестуємо", - додав Хосровшахі.

Також він зазначив, що сьогодні Uber розглядає можливість прийому платежів в криптовалюті й реалізує цю ідею, якщо вона буде приносити користь. Водночас компанія не планує використовувати функцію заради власної реклами.