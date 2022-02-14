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Uber дозволить оплачувати таксі криптовалютою

Автор: Сергій Пишкін

Uber планує розглянути можливість прийому платежів в криптовалюті. Також компанія вивчала інвестиції в біткоіни, проте відразу ж відмовилася від цієї ідеї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За словами генерального директора Uber Дари Хосровшахі, у компанії обговорювали ідею придбання біткоінів, проте відмовилися від неї, щоб зберегти власні гроші в безпеці.

"Ми збираємося зберегти наші гроші в безпеці. Ми не займаємося спекуляціями. Перевага нашої компанії полягає в бізнесі, який ми побудували, а не в інвестиціях, в які ми інвестуємо", - додав Хосровшахі.

Також він зазначив, що сьогодні Uber розглядає можливість прийому платежів в криптовалюті й реалізує цю ідею, якщо вона буде приносити користь. Водночас компанія не планує використовувати функцію заради власної реклами.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що Uber планує придбати у стартапу Arrival легковий електромобіль.Також компанія нещодавно здійснила першу в історії людства доставку їжі в космос.

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Uber