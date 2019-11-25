Uber отказали в лицензии в Лондоне

В понедельник, 25 ноября, городской регулятор служб такси и частного проката Лондона отказал компании Uber в лицензии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что компании отказали в лицензии за "несколько нарушений, которые ставили под угрозу безопасность пассажиров".

В то же время в регуляторе признали, что Uber приложил усилия для решения некоторых проблем безопасности, но не уверены в том, что подобные проблемы больше не возникнут, поэтому считают компанию непригодной для осуществления деятельности.

"Безопасность является нашим абсолютным приоритетом ... Uber разрешил пассажирам садиться в микроавтобусы с водителями, которые могут быть нелицензированные и не застрахованы", - заявила Хелен Чепмен, глава регулятора служб такси и частного проката.

В Uber заявили о намерении обжаловать решение. У компании есть 21 день для этого.

Как отмечается, регулятор выявил ряд проблем, которые поставили под угрозу безопасность пассажиров. Системы Uber позволяют неавторизованным водителям загружать свои фотографии на другие учетные записи водителей Uber, позволяя им забирать пассажиров, как если бы они были забронированным водителем. В регуляторе заявили, что такие случаи произошли как минимум в 14 тысячах поездок.

"Уволенные или отстраненные водители могут также создать учетную запись Uber и перевозить пассажиров", - говорится в сообщении регулятора.

Отметим, Uber работает в 63 странах и более 700 городах по всему миру и имеет 91 миллион активных пользователей каждый месяц, согласно данным компании.

Ранее сообщалось, что Uber покупает ближневосточного конкурента Careem за 3,1 млрд долларов. Сделка будет закрыта в I квартале 2020 года, а бренд Careem сохранится после перехода в Uber.

Напомним, ранее Uber запустил в Индии услугу заказа лодок. Цена одной поездки в лодке на шесть или на восемь мест, достигает 80 долларов, а лодки до 10 мест - 132 доллара за поездку.