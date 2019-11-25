Uber відмовили у ліцензії в Лондоні

У понеділок, 25 листопада, міський регулятор служб таксі і приватного прокату Лондона відмовив компанії Uber в ліцензії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що компанії відмовили у ліцензії через "кілька порушень, які ставили під загрозу безпеку пасажирів".

Водночас в регуляторі визнали, що Uber доклав зусиль для розв'язання деяких проблем безпеки, але не впевнені в тому, що подібні проблеми більше не виникнуть, тому вважають компанію непридатною для здійснення діяльності.

"Безпека є нашим абсолютним пріоритетом ... Uber дозволив пасажирам сідати в мікроавтобуси з водіями, які можуть бути ліцензовані та не застраховані", - заявила Хелен Чепмен, глава регулятора служб таксі та приватного прокату.

У Über заявили про намір оскаржити рішення. У компанії є 21 день для цього.

Як зазначається, регулятор виявив ряд проблем, які поставили під загрозу безпеку пасажирів. Системи Uber дозволяють неавторизованим водіям завантажувати свої фотографії на інші облікові записи водіїв Uber, дозволяючи їм забирати пасажирів, якби вони були заброньованим водієм. У регуляторі заявили, що такі випадки сталися як мінімум в 14 тисячах поїздок.

"Звільнені або усунені водії можуть також створити обліковий запис Uber і перевозити пасажирів", - йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначимо, Uber працює в 63 країнах і понад 700 містах по всьому світу і має 91 мільйон активних користувачів кожен місяць, згідно з даними компанії.

Раніше повідомлялося, що Uber купує близькосхідного конкурента Careem за 3,1 млрд доларів. Операція буде закрита в I кварталі 2020 року, а бренд Careem збережеться після переходу в Uber.

Нагадаємо, раніше Uber запустив в Індії послугу замовлення човнів. Ціна однієї поїздки в човні на шість або вісім місць, досягає 80 доларів, а човни до 10 місць - 132 долари за поїздку.