Uber начал тестировать дроны для доставки еды

Компания Uber Technologies начала тестировать сервис по доставке еды из ресторанов с помощью дронов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MarketWatch.

Сообщается, что эта опция сервиса Uber Eats уже запущена в Сан-Диего. Пока компания работает с сетью фастфуда McDonald's, но до конца года планирует наладить сотрудничество с другими предприятиями общепита.

Сейчас доставка дронами работает так: сотрудник ресторана цепляет заказ к беспилотнику. Тот взлетает и в пути контролируется новой системой управления компании. Неподалеку от адреса назначения дрон передает груз водителю Uber Eats, и тот уже лично передает еду заказчику. В дальнейшем компания планирует научить дроны садиться на крышу автомобилей Uber Eats за милю до адресата и закрепляться там до момента передачи заказа.

Напомним, американская транспортная компания Uber в скором времени запустит услугу воздушного такси в австралийском городе Мельбурн и в двух американских городах Даллас и Лос-Анджелес. Мельбурн обошел города Бразилии, Франции, Индии и Японии, которые также рассматривались для запуска нового сервиса. В компании уточнили, что тестовые полеты начнутся уже в следующем году, а полномасштабный коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

Добавим, американская компания Uber Technologies Inc., которая предоставляет услуги по заказу такси и доставке еды, заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem за 3,1 млрд долларов.