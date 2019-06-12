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В США и Австралии запустят воздушное такси

Новости » Транспорт    12.06.2019 - 13:21
В США и Австралии запустят воздушное такси
Иллюстративное фото (Uber)

Тестовые полеты начнутся в 2020 году

Американская транспортная компания Uber в скором времени запустит услугу воздушного такси (Uber Air) в австралийском городе Мельбурн и в двух американских городах Даллас и Лос-Анджелес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что Мельбурн обошел города Бразилии, Франции, Индии и Японии, которые также рассматривались для запуска нового сервиса. В компании уточнили, что тестовые полеты начнутся уже в следующем году, а полномасштабный коммерческий запуск запланирован на 2023 год.

Как сообщается, пассажиры будут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок под названием Skyports. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку. А воспользоваться сервисом можно будет через приложение Uber.

Представитель компании подчеркнул, что Uber Air поможет сократить пробки, которые обходятся бюджету Австралии в 16,5 млрд долларов в год. Эксперт RMIT University Мэтью Марино заявил, что воздушное такси потенциально безопаснее, чем беспилотные автомобили.

"В то время как автомобиль без водителя столкнется с препятствиями на дороге, такими как пешеходы в своих мобильных телефонах или другие транспортные средства, воздушное такси не будет иметь подобных препятствий", - объяснил он.

При этом эксперт Центра городских исследований Крис де Грюйтер назвал несколько возможных минусов нового сервиса: низкая пропускная способность, визуальный беспорядок в небе, вред экологии и пустой пробег.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компания Uber Technologies Inc., которая предоставляет услуги по заказу такси и доставке еды, заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem за 3,1 млрд долларов. 

Кроме того, Uber запустил в Индии услугу заказа лодок. Стартовая цена для лодок, рассчитанных на шесть или на восемь мест, достигает 80 долларов, а лодки до 10 мест - 132 доллара за поездку. В то же время компания будет бронировать лодки в случае заказа всего судна сразу.

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