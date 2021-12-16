"Сегодня мы с гордостью сообщаем, что Uber Eats осуществил нашу первую в истории доставку еды в космос. Расширение нашего глобального присутствия за пределами поверхности Земли было давней мечтой, и мы рады принять участие в маленьком кусочке истории", - пишет пресс-служба.

Фото: Uber Eats осуществил первую в истории доставку еды в космос (uber.com)

Пакет с едой вручили космическому туристу из Японии Юсаку Маедзаве, который отправился к Международной космической станции (МКС) еще в начале месяца. Уже 11 декабря астронавты получили свой заказ который содержал в себе консервированные японские блюда, а именно:

отваренную скумбрию в мисо;

говядину, приготовленную в сладком соусе;

тушеную курицу с побегами бамбука;

тушеную свинину.

Компания, чтобы отпраздновать такой исторический шаг - решила предоставить 10% скидку первым 24 800 людям на заказ от 20 долларов. Дело в том, что высота МКС составляет именно 248 миль (около 400 км) от поверхности Земли. Доставка продолжалась в течение 8 часов и 34 минут.

"Наша цель - помочь людям добраться куда угодно и получить что угодно, поэтому мы гордимся тем, что обслуживаем даже астронавтов на Международной космической станции", - отмечает прессслужба.