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Uber Eats осуществил первую в истории доставку еды в космос

Автор: Сергей Пышкин

Компания Uber осуществила первую в истории человечества доставку еды в космос. Однако, пакет с едой передавал не курьер, а космический турист.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу Uber Eats.

"Сегодня мы с гордостью сообщаем, что Uber Eats осуществил нашу первую в истории доставку еды в космос. Расширение нашего глобального присутствия за пределами поверхности Земли было давней мечтой, и мы рады принять участие в маленьком кусочке истории", - пишет пресс-служба.

Фото: Uber Eats осуществил первую в истории доставку еды в космос (uber.com)

Пакет с едой вручили космическому туристу из Японии Юсаку Маедзаве, который отправился к Международной космической станции (МКС) еще в начале месяца. Уже 11 декабря астронавты получили свой заказ который содержал в себе консервированные японские блюда, а именно:

  • отваренную скумбрию в мисо;
  • говядину, приготовленную в сладком соусе;
  • тушеную курицу с побегами бамбука;
  • тушеную свинину.

Компания, чтобы отпраздновать такой исторический шаг - решила предоставить 10% скидку первым 24 800 людям на заказ от 20 долларов. Дело в том, что высота МКС составляет именно 248 миль (около 400 км) от поверхности Земли. Доставка продолжалась в течение 8 часов и 34 минут.

"Наша цель - помочь людям добраться куда угодно и получить что угодно, поэтому мы гордимся тем, что обслуживаем даже астронавтов на Международной космической станции", - отмечает прессслужба.

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UberМКС