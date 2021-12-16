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Uber Eats здійснив першу в історії доставку їжі у космос

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Uber здійснила першу в історії людства доставку їжі в космос. Однак, пакунок із їжею передавав не кур’єр, а космічний турист.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Uber Eats.

"Сьогодні ми з гордістю повідомляємо, що Uber Eats здійснив нашу першу в історії доставку їжі в космос. Розширення нашої глобальної присутності за межами поверхні Землі було давньою мрією, і ми раді взяти участь у маленькому шматочку історії", - пише пресслужба.

Фото: Uber Eats здійснив першу в історії доставку їжі у космос (uber.com)

Пакунок з їжею вручили космічному туристу з Японії Юсаку Маедзаві, який відправився до Міжнародної космічної станції (МКС) ще на початку місяця. Вже 11 грудня астронавти отримали своє замовлення яке містило в собі консервовані японські страви, а саме:

  • відварену скумбрію в місо;
  • яловичину, що приготовлена в солодкому соусі;
  • тушковану курку з пагонами бамбука;
  • тушковану свинину.

Компанія, аби відсвяткувати такий історичний крок - вирішила надати 10% знижку першим 24 800 людям на замовлення від 20 доларів. Річ у тім, що висота МКС становить саме 248 миль (близько 400 км) від поверхні Землі. Доставка тривала протягом 8 годин та 34 хвилин.

"Наша мета - допомогти людям дістатися куди завгодно й отримати що завгодно, тому ми пишаємося тим, що обслуговуємо навіть астронавтів на Міжнародній космічній станції", - відзначає пресслужба.

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UberМКС