Убегал от главарей за украинской пенсией: СБУ задержала экс-боевика

В Луганской области контрразведчики СБУ задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований РФ. Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Установлено, что в ряды боевиков мужчина присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемой "4 отдельной мотострелковой бригады ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

После чего злоумышленник вышел из группировки и скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.



