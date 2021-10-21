ru ua
Чт, 21 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Убегал от главарей за украинской пенсией: СБУ задержала экс-боевика

Новина українською →
Луганская область, Четверг 21 октября 2021 11:05
Убегал от главарей за украинской пенсией: СБУ задержала экс-боевика Фото: СБУ задержала экс-боевика (фото ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области контрразведчики СБУ задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований РФ. Он пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силовиков, задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Установлено, что в ряды боевиков мужчина присоединился в марте 2015 года. Там его назначили в так называемой "4 отдельной мотострелковой бригады ЛНР", где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

После чего злоумышленник вышел из группировки и скрывался на временно оккупированной территории Луганской области.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.


Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Донбасс
NEWS
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
DAILY
Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Ковидный фронт. Что происходит в "красной" зоне и грозит ли Украине полный локдаун