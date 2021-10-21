Втікав від ватажків за українською пенсією: СБУ затримала екс-бойовика

У Луганській області контррозвідники СБУ затримала колишнього учасника незаконних збройних формувань РФ. Він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силовиків, затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Встановлено, що до лав бойовиків чоловік приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Після чого зловмисник вийшов з угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганської області.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



