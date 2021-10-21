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Втікав від ватажків за українською пенсією: СБУ затримала екс-бойовика

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Луганська область, Четвер 21 жовтня 2021 11:05
Втікав від ватажків за українською пенсією: СБУ затримала екс-бойовика Фото: СБУ затримала екс-бойовика (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області контррозвідники СБУ затримала колишнього учасника незаконних збройних формувань РФ. Він намагався потрапити на підконтрольну українській владі територію для оформлення пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силовиків, затриманий брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Встановлено, що до лав бойовиків чоловік приєднався у березні 2015 року. Там його призначили до так званої "4 окремої мотострілецької бригади ЛНР", де він займався обслуговуванням ворожої військової техніки.

Після чого зловмисник вийшов з угруповання і переховувався на тимчасово окупованій території Луганської області.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання судом міри забіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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