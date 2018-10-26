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УАПЦ вимагає погодити назву, статут і модель помісної церкви до собору

Новини » Політика    26.10.2018 - 13:53
Фото: предстоятель УАПЦ Макарій (church.net.ua)
Фото: предстоятель УАПЦ Макарій (church.net.ua)

Макарій назвав "безумством" проведення собору без погодженого статуту

Назву, статут і модель помісної православної церкви мають бути погоджені перед проведенням Архієрейського об'єднавчого собору. Про це в коментарі РБК-Україна заявив предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій (Малетич).

За його словами, проект статуту, назва та устрій церкви мають узгоджені перед собором.

"У світському житті, коли, наприклад, організовують якусь партію, завжди є якийсь проект статуту. А якщо статуту не буде, то хто піде на собор?.. Це безумство! Зараз же нічого цього немає", - сказав Макарій.

У той же час він відмовився назвати власні пропозиції по цим пунктам.

"Домисли патріарха Філарета та його вимоги або бачення я коментувати не буду. А перед тим, як давати свої власні пропозиції, я, як людина, яка з синівською покірністю відноситься до Вселенського патріархату, який пішов на протистояння з Москвою, маю вислухати пропозиції його святості (Вселенського патріарха Варфоломія, - ред.)", - заявив Макарій.

Він також підкреслив, що він і Філарет на сьогодні неофіційно підпорядковані Вселенському патріарху.

Нагадаємо, предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що всі непорозуміння між єпископами будуть вирішуватися на соборі.

У той же час єпископ УПЦ КП Євстратій (Зоря) зазначив, що єдина автокефальна церква в Україні буде називатися Українською православною церквою, при цьому додаткові назви, Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква, будуть збережені.

 

УПЦ Київського патріархату висуне Філарета на пост предстоятеля єдиної церкви
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