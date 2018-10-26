Филарет: все недоразумения между епископами будут решаться на Соборе

Фото: Патриарх Филарет (РБК-Украина)

Патриарх Филарет отметил, что епископы Московского патриархата провозглашают провокационные заявления

Все вопросы, в которых не сошлись мнениями епископы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) будут решаться во время проведения объединительного Архиерейского Собора. Об этом сообщил предстоятель УПЦ КП Филарет во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о том, что предстоятель УАПЦ Макарий и патриарх Филарет еще не достигли согласия относительно устава и названия единой церкви. Макарий отметил, что это должно быть решено до объединительного Собора.

"Между Киевским патриархатом и Украинской автокефальной православной церковью нет недоразумений. Они и мы за автокефальную церковь. А те разногласия, которые есть между некоторыми епископами, я думаю, что мы их решим на Соборе", - сообщил Филарет.

Он также добавил, что со стороны епископов Московского патриархата сейчас еще звучат провокационные заявления. По мнению патриарха, через некоторое время они исчезнут.

"Провокационные заявления со стороны духовенства и епископов МП есть, но их может и не быть. Сегодня они есть, а через некоторое время их может не быть", - добавил Филарет.

Напомним, Украинская православная церковь Киевского патриархата собирается выдвинуть своего предстоятеля Филарета на пост главы Единой автокефальной церкви.

Ранее Филарет объяснил механизм перехода церквей к Единой автокефальной. По его словам, после образования единой церкви значительная часть православных останется в Русской православной церкви в Украине.