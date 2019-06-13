УАФ перенес вынесения решения по "Олимпику"

Исполком Украинской ассоциации футбола вынесет завтра, 14 июня, решение об участии "Олимпика" в следующем сезоне УПЛ. Об этом сообщает новостная служба телеканалов "Футбол 1/2".

Накануне клубы УПЛ на общем собрании проголосовали за то, чтобы оставить донецкий клуб в элитном дивизионе. У "Олимпика" возникли проблемы с аттестацией из-за дисквалификации молодежных команд U-21 и U-19.

Премьер-лига предложила донецкому клубу удерживать молодежные команды другого клуба и исполнительный комитет УАФ должен решить, правомерный ли такой вариант.

Заседание в факсовом режиме началось уже сегодня, 13 июня. Оно продлится до 14 июня.

Напомним, начиная с сезона 2019/20 в чемпионате Украины вводится еще один плей-офф - за место в Лиге Европы УЕФА.