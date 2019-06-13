УАФ переніс винесення рішення по "Олімпіку"

Виконком Української асоціації футболу винесе завтра, 14 червня, рішення про участь "Олімпіка" в наступному сезоні УПЛ. Про це повідомляє новинна служба телеканалів "Футбол 1/2".

Напередодні клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні. У "Олімпіка" виникли проблеми з атестацією через дискваліфікацію молодіжних команд U-21 і U-19.

Прем'єр-ліга запропонувала донецькому клубу утримувати молодіжні команди іншого клубу і виконавчий комітет УАФ повинен вирішити, правомірний такий варіант.

Засідання в факсному режимі почалося вже сьогодні, 13 червня. Воно триватиме до 14 червня.

Нагадаємо, починаючи з сезону 2019/20 в чемпіонаті України вводиться ще один плей-офф - за місце в Лізі Європи УЄФА.