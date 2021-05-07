В УАФ отреагировали на "аномальные ставки" на матч "Минай" - "Шахтер"

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) владел информацией об "аномальных ставках" на победу "Шахтера" в матче с "Минаем" в 25-м туре Украинской Премьер-лиги еще до того, как информация стала публичной. По этим ставкам УАФ попросил букмекеров заморозить выплаты и не принимать новые ставки по ходу игры.

"Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его течения", - сообщили в УАФ.

В Ассоциации добавили, что по ходу сезона 2020/2021 уже три команды были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв".

"Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча", - пояснили в УАФ.

Также комитет обратился с просьбой букмекеров минимизировать прием ставок на следующий матч "Миная".

"Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время", - отметили в Ассоциации.

Напомним, вчера, 6 мая, накануне старта поединка между "Минаем" и "Шахтером" появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу "горняков" с большой разницей голов. В итоге матч чуть не был сорван, так как игроки закарпатского клуба закрылись в своей раздевалке и отказывались выходить на поле. Делегаты поединка грозились засчитать "Минаю" техническое поражение, если игроки не выйдут на поле.

В итоге футболисты появились на поле и матч более чем с получасовым опозданием начался. "Шахтер" победил 4:0. Поражение полностью лишило "Минай" шансов на сохранение прописки в УПЛ на следующий сезон.

После игры ни главный тренер "Миная" Николай Цимбал, ни игроки команды не предоставили комментария относительно отказа выходить на поле.