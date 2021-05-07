В УАФ відреагували на "аномальні ставки" на матч "Минай" - "Шахтар"

Комітет етики та чесної гри Української Асоціації футболу (УАФ) володів інформацією про "аномальні ставки" на перемогу "Шахтаря" в матчі з "Минаєм" у 25-му турі української Прем'єр-Ліги ще до того, як інформація стала публічною. За цими ставками УАФ попросив букмекерів заморозити виплати і не приймати нові ставки по ходу гри.

"Комітет повідомляє, що володів інформацією про цю ситуацію ще до її публічного оголошення. З метою мінімізації виплат за цими ставками і прийому букмекерами нових ставок під час матчу комітет звернувся до об'єднань букмекерів з проханням заморозити виплати і не приймати нові ставки на матч під час його перебігу", - повідомили в УАФ.

В Асоціації додали, що по ходу сезону 2020/2021 вже три команди були заблоковані букмекерами для прийому ставок на матчі з їх участю в режимі "лайв".

"Це унікальна світова практика, яка дозволяє призупиняти розміщення підозрілих ставок під час матчу", - пояснили в УАФ.

Також Комітет звернувся з проханням букмекерів мінімізувати прийом ставок на наступний матч "Миная".

"Комітетом здійснюється перевірка й інших матчів цього клубу, в тому числі команди U-21, результати якої будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя та Національної поліції України найближчим часом", - зазначили в Асоціації.

Нагадаємо, вчора, 6 травня, напередодні старту поєдинку між "Минаєм" і "Шахтарем" з'явилася інформація про те, що на даний матч розміщувалися аномальні ставки на перемогу "гірників" з великою різницею голів. У підсумку матч мало не був зірваний, бо гравці закарпатського клубу закрилися в своїй роздягальні і відмовлялися виходити на поле. Делегати поєдинку погрожували зарахувати "Минаю" технічну поразку, якщо гравці не вийдуть на поле.

У підсумку футболісти з'явилися на полі і матч більш ніж з півгодинним запізненням почався. "Шахтар" переміг 4:0. Поразка повністю позбавила "Минай" шансів на збереження прописки в УПЛ на наступний сезон.

Після гри ні головний тренер "Миная" Микола Цимбал, ні гравці команди не надали коментаря щодо відмови виходити на поле.