УАФ открыла дело против украинских футболистов, которые играли за команды из "Л/ДНР"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против ряда украинских футболистов. Они участвовали за команды из так называемых "ЛНР" и "ДНР" на международных турнирах.

В частности, объяснения просят предоставить девятерых футболистов, которые 25 сентября 2020 года в составе сборной "ДНР" участвовали в товарищеском матче, который проходил в Сухуми (Грузия), против так называемой "Республики Абхазия":

Артема Бессалова, 1983 г.р;

Станислава Гарненко, 1987 г.р ;

Андрея Лагоду, 2002 г.р;

Ярослава Махно, 1993 г.р;

Евгения Охмата, 1987 г.р;

Артема Пархоменко, 2000 г.р;

Савелия Томазова, 1998 г.р;

Евгения Федотова, 1987 г.р;

Владислава Фролова, 1988 г.р.

Также должны дать свои объяснения еще 17 футболистов, которые в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми (Грузия) участвовали в турнире "Лига братских народов-2020" за команду "Восток-уголь" из так называемой "ЛНР":

Сергей Асьмаев, 1995 г.р;

Вячеслав Бебенин, 1995 г.р;

Марк Белавин, 1997 г.р;

Александр Варванин, 1997 г.р;

Сергей Стрекач, 1992 г.р;

Алексей Еремин, 1988 г.р;

Сергей Жарой, 1986 г.р;

Михаил Захаров, 1995 г.р;

Иван Зубахин, 1986 г.р;

Роман Коновалов, 1984 г.р;

Александр Майборода, 1996 г.р;

Евгений Наумов, 1995 г.р;

Иван Рудницкий, 1991 г.р;

Владислав Рябчинский, 1996 г.р;

Андрей Ткачев, 1988 г.р;

Сергей Циндрик, 2004 г.р;

Алексей Яковленко, 1996 г.р.

Все указанные футболисты должны предоставить письменные объяснения до 08 апреля включительно на электронный адрес: info@uaf.ua.