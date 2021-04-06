УАФ открыла дело против украинских футболистов, которые играли за команды из "Л/ДНР"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело против ряда украинских футболистов. Они участвовали за команды из так называемых "ЛНР" и "ДНР" на международных турнирах.
Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
В частности, объяснения просят предоставить девятерых футболистов, которые 25 сентября 2020 года в составе сборной "ДНР" участвовали в товарищеском матче, который проходил в Сухуми (Грузия), против так называемой "Республики Абхазия":
Также должны дать свои объяснения еще 17 футболистов, которые в течение 8-12 декабря 2020 года в Сухуми (Грузия) участвовали в турнире "Лига братских народов-2020" за команду "Восток-уголь" из так называемой "ЛНР":
Все указанные футболисты должны предоставить письменные объяснения до 08 апреля включительно на электронный адрес: info@uaf.ua.
Напомним, в 2017 году Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР".