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УАФ открыла дело против девяти украинских футболистов

Киев, Среда 16 декабря 2020 21:31
УАФ открыла дело против девяти украинских футболистов
Фото: Дом футбола (uaf.ua)
Автор: Вера Олейник

Комитет по этике и честной игры УАФ открыл производство против девяти украинских футболистов. К организации обратилась СБУ, сообщив, что ряд игроков, зарегистрированных в базе ассоциации, сыграли 25 сентября за команду несуществующей "ДНР" против сборной так называемой Абхазии.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Организация ждет письменного объяснения от следующих игроков:

Гарненко Станислава Андреевича (1987 г.р.)
Федотова Евгения Александровича (1987)
Пархоменко Артема Александровича (2000)
Охмата Евгения Игоревича (1987)
Томазова Савелия Сергеевича (1998)
Махно Ярослава Николаевича (1993)
Лагоды Андрея Олеговича (2002)
Бессалова Артема Леонидовича (1983)
Фролова Владислава Владимировича (1988)

Наиболее известным из них является 37-летний Бессалов, который ранее на профессиональном уровне играл за донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Гелиос", черкасский "Днепр", "Николаев" и ряд других клубов Первой лиги.

Напомним, в 2017 году Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе так называемой "сборной ДНР".

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