УАФ відкрила справу проти українських футболістів, які грали за команди "Л/ДНР"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти низки українських футболістів. Вони брали участь команди з так званих "ЛНР" і "ДНР" на міжнародних турнірах.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
зокрема, пояснення просять надати дев'ятьох футболістів, які 25 вересня 2020 року в складі збірної "ДНР" брали участь у товариському матчі, який проходив в Сухумі (Грузія), проти так званої "Республіки Абхазія":
Також повинні дати свої пояснення ще 17 футболістів, які протягом 8-12 грудня 2020 року в Сухумі (Грузія) брали участь у турнірі "Ліга братніх народів-2020" за команду "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР":
Всі зазначені футболісти повинні надати письмові пояснення до 08 квітня включно на електронну адресу: info@uaf.ua.
Нагадаємо, в 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали у складі так званої "збірної ДНР".