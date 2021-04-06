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УАФ відкрила справу проти українських футболістів, які грали за команди "Л/ДНР"

Автор: Ігор Литвиненко

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти низки українських футболістів. Вони брали участь команди з так званих "ЛНР" і "ДНР" на міжнародних турнірах.

Про це повідомляє прес-служба УАФ.

зокрема, пояснення просять надати дев'ятьох футболістів, які 25 вересня 2020 року в складі збірної "ДНР" брали участь у товариському матчі, який проходив в Сухумі (Грузія), проти так званої "Республіки Абхазія":

  • Артема Бессалова, 1983 р. н;
  • Станіслава Гарненка, 1987 р. н ;
  • Андрія Лагоду, 2002 р. н;
  • Ярослава Махно, 1993 р. н;
  • Євгенія Охмата, 1987 р.р;
  • Артема Пархоменка, 2000 р. н;
  • Савелія Томазова, 1998 р. н;
  • Євгенія Федотова, 1987 р. н;
  • Владислава Фролова, 1988 р. н.

Також повинні дати свої пояснення ще 17 футболістів, які протягом 8-12 грудня 2020 року в Сухумі (Грузія) брали участь у турнірі "Ліга братніх народів-2020" за команду "Схід-вугілля" з так званої "ЛНР":

  • Сергій Асьмаев, 1995 р.р;
  • В'ячеслав Бебенін, 1995 р. н;
  • Марк Белавін, 1997 р. н;
  • Олександр Варванин, 1997 р. н;
  • Сергій Стрекач, 1992 р. н;
  • Олексій Єрьомін, 1988 р. н;
  • Сергій Жарий, 1986 р. н;
  • Михайло Захаров, 1995 р. н;
  • Іван Зубахін, 1986 р. н;
  • Роман Коновалов, 1984 р. н;
  • Олександр Майборода, 1996 р. н;
  • Євген Наумов, 1995 р. н;
  • Іван Рудницький, 1991 р. н;
  • Владислав Рябчинський, 1996 р. н;
  • Андрій Ткачов, 1988 р.р;
  • Сергій Циндрик, 2004 р. н;
  • Олексій Яковленко, 1996 р.

Всі зазначені футболісти повинні надати письмові пояснення до 08 квітня включно на електронну адресу: info@uaf.ua.

Нагадаємо, в 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали у складі так званої "збірної ДНР".

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