UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

УАФ отберет лицензию и лишит всех званий рекордсмена сборной Украины

Автор: Антон Федорцив

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим капитаном сборной Украины Анатолием Тимощуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Комитет рассмотрел возможное нарушение экс-хавбеком национальной команды Кодекса этики и честной игры. С момента агрессии России против Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, а также не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора – питерским "Зенитом".

Такая позиция воспитанника луцкой "Волыни" признана ущербом имиджу украинского футбола и нарушением ряда пунктов упомянутого кодекса. Тимощука ждет серьезное наказание от УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации, скорее всего:

  • лишит Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
  • поручит администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
  • лишит Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
  • исключит Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Напомним, что накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий ТимощукФутбол