УАФ отберет лицензию и лишит всех званий рекордсмена сборной Украины

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим капитаном сборной Украины Анатолием Тимощуком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Комитет рассмотрел возможное нарушение экс-хавбеком национальной команды Кодекса этики и честной игры. С момента агрессии России против Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, а также не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора – питерским "Зенитом".
Такая позиция воспитанника луцкой "Волыни" признана ущербом имиджу украинского футбола и нарушением ряда пунктов упомянутого кодекса. Тимощука ждет серьезное наказание от УАФ.
Контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации, скорее всего:
Напомним, что накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
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