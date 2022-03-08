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"Бавария" и "Ливерпуль" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

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Вторник 08 марта 2022 23:59
"Бавария" и "Ливерпуль" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов Фото: Роберт Левандовски оформил хет-трик за 11 минут (insidesport.in)
Автор: Антон Федорцив

Мюнхенская "Бавария" уничтожила австрийский "Зальцбург", а на Туманном Альбионе "Ливерпуль" с комфортным счетом уступил миланскому "Интеру" во вторых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Детальнее о поединках – в отчете РБК-Украина.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Бавария" – "Зальцбург" – 7:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Левандовски, 12, 21 (оба – пенальти), 23, Гнабри, 31, Мюллер, 54, 83, Сане, 86 – Кьергор, 71

"Ливерпуль" – "Интер" – 0:1 (2:0)

Гол: Мартинес, 62

Удаление: Санчес, 63 (И, вторая желтая карточка)

В Мюнхене чемпион Германии снял все вопросы о победителе дуэли в стартовые полчаса. "Бавария" отгрузила гостям из Австрии 4 мяча, а три из них оформил Роберт Левандовски.

Сначала польский форвард дважды реализовал одиннадцатиметровый за фолы Вебера. А на 23-й минуте Левандовски убежал на свидание с голкипером и после ошибки последнего закатил мяч в пустые ворота. Серж Гнабри мощно пробил по диагонали после поперечной передачи Комана, доведя преимущество мюнхенцев до четырех голов за треть игрового времени.

Оправиться от такого "Зальцбурга" не сумел и смирился с капитуляцией. На старте второй половины Томас Мюллер забил свой мяч, пробив с разворота в нижний угол после паса Санк. Гол юного Маурица Кьергора мог стать горьким утешением для "красных быков". Однако Мюллер сначала оформил дубль, а вскоре Лерой Сане добавил гол к двум ассистам.

&quot;Бавария&quot; и &quot;Ливерпуль&quot; стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

На "Энфилде" было спокойнее. Первый момент мерсисайдцы создали на 31-й минуте. Это Александер-Арнольд подал со штрафного, а Матип ударом головой угодил в перекладину! Миланцы ответили выстрелом Чалханоглу со штрафного, который сумел парировать Алиссон.

В начале второй половины "Ливерпуль" снова оформил попадание в каркас. Теперь Салах сыграл на добивании и попал в штангу. А вот "Интер" в этот раз ответил голом – Лаутаро Мартинес с линии штрафной пробил точно в девятку после паса партнера.

Как знать, как развернулись события бы дальше, если бы "нерадзурри" не подвел Алесис Санчес. Чилиец в простой ситуации получил второй горчичник и ушел отдыхать досрочно, оставив "Интер" в меньшинстве решающими полчаса. Забить второй раз и перевести игру в овертайм миланцы не сумели. Далее следует "Ливерпуль".

&quot;Бавария&quot; и &quot;Ливерпуль&quot; стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов

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