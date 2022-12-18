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УАФ оприлюднило звернення Зеленського, яке заборонила показувати ФІФА

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В мережі показали звернення президента Володимира Зеленського, яке ФІФА відмовилось транслювати під час Чемпіонату світу. Лідер України заявив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента УАФ Андрія Павленка.

"Цей чемпіонат світу доводить знову і знову, що різні країни і народи можуть вирішувати, хто найсильніший, у чесній грі, а не у грі з вогнем. На зеленому футбольному полі, а не на червоному полі битви. Це мрія стількох людей! Коли гравці змагаються, але усі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла би, щоб її син повернувся з війни. Коли б це не було. Україна понад усе прагне миру!", - заявив президент.

Як відзначив президент, у війні немає чемпіонів та не може бути нічиї. Також він оголосив про ініціативу скликання Глобального саміту Формули миру, яка повинна відбутись цієї зими.

"Саміту для об'єднання усіх народів світу навколо ідеї глобального миру. Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни повинні зазнати краху, а мир повинен стати чемпіоном, як це тут зараз – в Катарі. Чемпіонат світу, а не світова війна. Це можливо", - додав Зеленський.

Президент закликав підтримати Україну та її зусилля для відновлення миру, а також приєднатися до Глобального саміту Формули миру.

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Війна в УкраїніПрезидентВолодимир Зеленський