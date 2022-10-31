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УАФ офіційно запропонує відсторонити збірну Ірану від ЧС-2022

Фото: УАФ офіційно запропонує усунути збірну Ірану від участі у ЧС-2022 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила запропонувати Міжнародній федерації футболу (ФІФА) усунути Іран від участі у чемпіонаті світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

“Зважаючи на інформацію ЗМІ про систематичні прояви порушень прав людини в Ірані, що може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА, враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 щодо накладання санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії РФ проти України, звернутися до ФІФА розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників чемпіонату світу з футболу-2022”, - йдеться у рішенні асоціації.

Також в УАФ зазначають, що вони офіційно звернуться до ФІФА та Союзу європейського футболу (УЄФА) з пропозицією виключити Російський футбольний союз з їхнього складу, а також застосувати до РФС санкції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе.

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