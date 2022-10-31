УАФ официально предложит отстранить сборную Ирана от ЧМ-2022

Украинская ассоциация футбола (УАФ) приняла решение предложить Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить Иран от участия в чемпионате мира-2022.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.
“Принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 относительно наложения санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться к ФИФА рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников чемпионата мира по футболу-2022”, - сказано в решении ассоциации.
Также в УАФ отмечают, что они официально обратятся в ФИФА и Союз европейского футбола (УЕФА) с предложением исключить Российский футбольный союз из их состава, а также применить по отношению к РФС санкции.
Напомним, ранее стало известно, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия заказала у Ирана 2 400 дронов-камикадзе.
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