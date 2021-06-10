УАФ обсуждает с УЕФА сохранение слогана "Героям слава" на форме сборной Украины

Ассоциация футбола Украины сейчас ведет переговоры с УЕФА. УАФ пытается оставить слоган "Героям слава" на форме сборной Украины, который ранее запретил УЕФА.

"Украина ведет переговоры с УЕФА об отмене решения по форме к Евро-2020", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцы презентовали обновленную форму сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено приветствие "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".

Эта форма вызвала массовое возмущение чиновников России, которое вылилось в жалобу Российского футбольного союза в УЕФА. После нее, собственно, УЕФА и обновило требования к форме украинской сборной.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина в УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты с Крымом, поскольку действующие границы государства с оккупированным полуостровом признаны ООН, а также приветствие "Слава Украине", которое было разрешено еще в 2018 году.