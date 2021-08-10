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УАФ о новом тренере сборной: Ребров в приоритете, но рассматриваем и другие варианты

Автор: РБК-Украина

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов заявил, что кандидатура Сергея Реброва на должность главного тренера сборной Украины по футболу является в приоритете. Однако на этот пост также рассматриваются и другие кандидаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SportArena.

"Могу сказать, что приоритетом является Сергей Ребров, однако возникли юридические нюансы с его клубом. Мы в ожидании решения его ситуации, но будем рассматривать и другие варианты", - заявил вице-президент УАФ.

По его словам, УАФ есть кого выбрать среди украинских тренеров, но кто именно входит в список потенциальных кандидатов он не уточнил.

Ранее сообщалось, что эмиратский клуб "Аль-Айн" не отпускал главного тренера команды Сергея Реброва на аналогичную должность в сборной Украины.

Ожидалось, что УАФ назначит главного тренера сборной 9 августа. Однако после заседания исполкома УАФ было принято решение провести переговоры с потенциальными кандидатами на пост.

Следующее заседание исполкома УАФ состоится 12 августа.

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Сергей РебровФутбол