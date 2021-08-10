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УАФ про нового тренера збірної: Ребров у пріоритеті, але розглядаємо й інші варіанти

Автор: РБК-Україна

Віце-президент Української Асоціації футболу Олег Протасов заявив, що кандидатура Сергія Реброва на посаду головного тренера збірної України з футболу є в пріоритеті. Однак на цей пост також розглядаються й інші кандидати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SportArena.

"Можу сказати, що пріоритетом є Сергій Ребров, проте виникли юридичні нюанси з його клубом. Ми в очікуванні вирішення його ситуації, але будемо розглядати й інші варіанти", - заявив віце-президент УАФ.

За його словами, УАФ є кого вибрати серед українських тренерів, але хто саме входить до списку потенційних кандидатів він не уточнив.

Раніше повідомлялося, що еміратський клуб "Аль-Айн" не відпускав головного тренера команди Сергія Реброва на аналогічну посаду в збірній України.

Очікувалося, що УАФ призначить головного тренера збірної 9 серпня. Однак після засідання виконкому УАФ було прийнято рішення провести переговори з потенційними кандидатами на посаду.

Наступне засідання виконкому УАФ відбудеться 12 серпня.

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Сергей РебровФутбол