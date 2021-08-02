УАФ назвала причину ухода Шевченко из сборной Украины. Нового тренера выберут через неделю

"Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью", - говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что согласились на такие условия контракта и поэтому 30 июля истек срок соглашения между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной.

При этом отмечается, что 9 августа должно состояться заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины.