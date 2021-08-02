УАФ назвала причину відходу Шевченка зі збірної України. Нового тренера оберуть через тиждень

"Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік з можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко і його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю", - йдеться в повідомленні.

В УАФ зазначили, що погодилися на такі умови контракту і тому 30 липня закінчився термін угоди між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної.

При цьому наголошується, що 9 серпня має відбутися засідання виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення про тренерський штаб збірної України.