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УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста

Новости » Спорт    05.08.2019 - 16:51
УАФ дисквалифицировал шестерых арбитров и одного футболиста
Фото: Дом футбола (ffu.ua)

Все они подозреваются в договорных матчах

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) принял решение о дисквалификации шестерых арбитров и одного футболиста по заявлению комитета этики и честной игры. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По результатам рассмотрения дела арбитрам Виктору Арановскому, Вячеславу Молотокасу и наблюдателю арбитража Юрий Буренко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, в течение пяти лет

Арбитру Юрию Вишневскому и футболисту Александру Райчеву - в течение двух лет. Еще двум арбитрам Дмитрию Денисюку и Дмитрию Смиляку - в течение одного года.

Дополнительно ко всем указанным лицам применена условная санкция в виде запрета осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на два года.

Дисквалифицированные арбитры и футболист подозреваются в договорных матчах.

Напомним, бывший арбитр УПЛ получил назначение на матч чемпионата России.

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