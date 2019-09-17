УАФ не будет продавать билеты на матч отбора Евро-2020 с Сербией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказалась от своей квоты билетов на матч между сборными Сербии и Украины в рамках отбора к Евро-2020. Об этом организация информирует на своей странице в Facebook.

Соответствующее решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран. Заключительный поединок в отборочном турнире состоится 17 ноября 2019 в Белграде на стадионе "Райко Митич".

Заметим, что матч Украина - Сербия (5:0), который состоялся во Львове 7 июня, прошел без болельщиков гостей по той же причине.

После пяти туров отбора Евро-2020 "сине-желтые" возглавляют группу с 13 очками в активе. Команда Андрея Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), разгромила Сербию (5:0) и Литву (3:0), а также дважды победила Люксембург (2:1, 1:0).

Напомним, две национальные сборные уже потеряли шансы обогнать команду Украины в отборочном турнире на Евро-2020.