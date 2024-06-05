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У Yasno пояснили, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні

Ілюстративне фото: Коваленко пояснив, чому у Києві триваліші відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Через значну кількість об'єктів інфраструктури у Києві відключення світла значно довші ніж у решті регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директора компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Ситуація з генерацією без змін. З урахуванням ремонтів блоків та останніми руйнуваннями нам катастрофічно не вистачає електроенергії на наші потреби. Тому обмеження будуть. Будуть в графіках. Якщо будемо не вкладатись, то "Укренерго" буде вводити екстрені обмеження", - повідомив Коваленко.

За його словами, у Києві світло відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Причина тому - велика кількість критичної інфраструктури. Це значить, що від встановлених лімітів споживання віднімається обʼєм критичної, а вже залишок розподіляється між споживачами.

"Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", - зауважив він.

Відключення світла в Україні

Через знищення Росією значної частини генерації в Україні були змушені запровадити графіки відключення світла. Через велику кількість споживання електроенергії глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація в енергосистемі України цього тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня.

Через значне споживання електроенергії в Україні доводиться вводити не лише графікові, а й аварійні відключення. Останніми днями у Києві відключення триваліші, ніж у решті регіонів.

Раніше Коваленко також попереджав, що через значний дефіцит електроенергії та підвищений попит критична інфраструктура в Україні може залишитись без світла.

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