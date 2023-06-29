У США близькі до схвалення передачі Україні ракет ATACMS, - WSJ

Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалась внутрішня боротьба військового керівництва.

Однак наразі і у США і європейські партнери України заявили, що Штати близькі до того, щоб українські військові отримали ATACMS.

Далекобійні ракети ATACMS

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм, наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Тривалий час США відхиляли прохання України й лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

Тим часом комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації голови Білого дому передати Україні ATACMS.

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