UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США близькі до схвалення передачі Україні ракет ATACMS, - WSJ

Фото: далекобійні ракети ATACMS (army.mil)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки близькі до того, щоб погодити передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Як пише видання, прискорення такого рішення пов'язано з тим, що у Росії почалась внутрішня боротьба військового керівництва.

Однак наразі і у США і європейські партнери України заявили, що Штати близькі до того, щоб українські військові отримали ATACMS.

Далекобійні ракети ATACMS

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм, наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Тривалий час США відхиляли прохання України й лише нещодавно президент США Джо Байден підтвердив, що Штати почали розгляд передачі нашим воїнам вищезгаданих ракет.

Тим часом комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав резолюцію із закликом до адміністрації голови Білого дому передати Україні ATACMS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниЗбройні сили УкраїниСполучені Штати Америки