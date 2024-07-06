В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек

Сегодня в Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Более 10 человек погибли.

На месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют происшествие, будут выяснять обстоятельства ДТП.

"14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", - сообщил министр.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Николаеве столкнулись автомобили. Шесть из них пострадали, в том числе дети.

К тому же на Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.