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В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек

Ровенская область, Суббота 06 июля 2024 17:17
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В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек Фото: смертельное ДТП в Ровенском районе (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня в Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Более 10 человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Автопроисшествие произошло при участии автоцистерны, столкнувшейся с маршрутным микроавтобусом.

"14 человек погибли, среди них 6-летний ребенок. Одна женщина выжила, медики борются за ее жизнь", - сообщил министр.

На месте работают спасатели и полицейские. Поисковые работы продолжаются. Следователи документируют происшествие, будут выяснять обстоятельства ДТП.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Николаеве столкнулись автомобили. Шесть из них пострадали, в том числе дети.

К тому же на Закарпатье в селе Симер Ужгородского района во время перевозки пассажиров перевернулся рейсовый автобус. В результате аварии травмированы 11 человек.

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