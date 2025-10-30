UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

"У Путіна гіперфіксація на війні": Подоляк розповів, як зупинити російського диктатора

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Для того, аби змусити Росію зупинити війну, її треба позбавити доступу до ресурсів та можливості продавати нафту. Водночас пропозиції переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним є "абсурдними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Путін, як будь-який "примітивний та передбачуваний авторитарій", безмежно зациклений на зброї.

"Кожне його міркування - про те, скільки людей він ще вб’є, що захопить, кого депортує. У Путіна гіперфіксація на війні як єдиному джерелі конкурентності", - зазначив Подоляк.

Він додав, що з цієї причини пропозиції щодо переговорів з російським диктатором є абсурдними.

"Людина з тяжким особистісним розладом не може триматися в межах раціонального. Тут доречна або специфічна психокорекція, або - у нашому випадку - безумовна ізоляція", - переконаний радник голови ОП.

Подоляк наголосив, що необхідно позбавляти Росію доступу до ресурсів, відрізати її від фінансових ринків та від можливостей продавати нафту. Він додав, що треба зупиняти і контрабандні схеми із купівлі компонентів для "Калібрів" та "Іскандерів".

"На жаль, у російських ракетах до 70 % електроніки європейсько-американського походження, отже, цього доступу слід позбавляти. Інструментів вистачає, але процес "обезжирення РФ" треба суттєво пришвидшити", - сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, нещодавно Подоляк заявив, що ставлення росіян до війни зміниться, коли вибухи почнуть лунати по всй території країни-агресорки.

За словами радника голови Офісу президента, для цього Україна потребує далекобійної зброї: ракет Tomahawk, "Фламінго" або важких дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна в Україні