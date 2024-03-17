У Пєрмі жінка підірвала петарду на виборчій дільниці

У російському місті Пєрмь на виборчій дільниці, розташованій у будівлі Будинку культури, жінка підірвала петарду, внаслідок чого отримала травми. У будівлі після інциденту була проведена евакуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними пропагандистських медіа, вибух на території виборчої дільниці влаштувала 64-річна жінка.

Попередньо, вона принесла петарду із собою у будівлю БК у пакеті, охоронець її пропустив. Далі жителька Пєрмі зайшла у туалет та підірвала петарду там.

Також російська преса пише, що жінці внаслідок вибуху відірвало руку, її було госпіталізовано.

Тим часом із самої виборчої дільниці евакуювали близько 50 людей..

Вибори у Росії

Нагадаємо, на території РФ "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як раніше писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Додамо, що сьогодні, 17 березня, у столиці Молдови Кишиневі 54-річний чоловік кинув два коктейлі "Молотова" на територію посольства Росії - там відкрили виборчу дільницю для голосування.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в матаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".