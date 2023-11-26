"У нас три цілі у цій війні": Нетаньяху вперше відвідав військових у Секторі Газа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вперше від початку війни відвідав війська на півночі Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути наших заручників, і врешті-решт ми повернемо їх усіх", - заявив він.

Водночас Нетаньяху додав, що в Ізраїлю три цілі у війні проти ХАМАСу.

"У нас три цілі в цій війні: знищення ХАМАСу, повернення всіх наших заручників і забезпечення того, щоб Газа більше не стала загрозою для держави Ізраїль. Ми будемо йти до кінця, до перемоги. Ніщо не зупинить нас, і ми переконані, що у нас є сила, міць, воля і рішучість досягти всіх цілей війни, і ми їх досягнемо", - заявив прем'єр.

Нетаньяху також відвідав один із тунелів ХАМАС, виявлених ізраїльськими військами.

Разом із ним у поїздці брали участь глава його адміністрації Цахі Браверман, радник із національної безпеки Цахі Ханегбі, його військовий секретар генерал-майор Аві Гіль і заступник начальника штабу ЦАХАЛу генерал-майор Амір Барам.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.